Napoli, Aurelio De Laurentiis contro Radio Kiss Kiss: “Questa è la mia ultima intervista con voi”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso di una intervista rilasciata a Radio Goal, sull’emittente ufficiale del club Radio Kiss Kiss, si è lasciato andare a uno sfogo. “Mi sono bello che rotto le p**le. Questa sarà l’ultima volta che parlerò con Radio Kiss Kiss. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale e l’editore si ostina a fare una radio che non vuole andare. Io dico basta! Con Radio Kiss Kiss non ci voglio più lavorare. Questa è l’ultima mia intervista su Radio Kiss Kiss”.

Il giornalista Valter De Maggio ha risposto così al presidente Aurelio De Laurentiis: “Di queste cose sarebbe meglio parlarne in privato, ora siamo in diretta ed è giusto affrontare altri discorsi”. Alla fine il presidente si è congedato così: “Salutame ‘a soreta. Soreta sarebbe il tuo editore”. Valter De Maggio ha ribattuto: “Saluto il mio editore con orgoglio anche perché rivendichiamo il diritto di fare le scelte che ci sembrano più giuste per il bene della nostra emittente”.