GAZZETTA – Napoli, sostituire Arkadiusz Milik con Zlatan Ibrahimovic è difficile

“Euro deliri” è il titolo de La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Il calcio nel caos tra rinvii e ipotesi, con la Champions League e l’Europeo che non si potranno di certo completare nei tempi previsti, a causa del Coronavirus Covid-19. Follia Europa League: ieri gare a porte chiuse e stadio pieno a Glasgow.

In casa Napoli si parla di mercato e di Arkadiusz Milik. “In estate la cessione sarà una certezza visto che il Napoli non si può poi permettere di perdere un attaccante di questo calibro a parametro zero nel 2021, alla scadenza naturale dell’attuale contratto. Visti i tempi grami e le inevitabili perdite d’esercizio in periodi di pandemia, una plusvalenza non sarebbe da disdegnare. E in caso di cessione parleremmo di una cifra importante. Intorno ai 50 milioni è quello che intende ricavare dalla vendita il Napoli”. Sul calciatore ci sarebbero Arsenal e Tottenham. Per sostituirlo, comunque, sembra molto difficile arrivare a Zlatan Ibrahimovic.