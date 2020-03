CDS – Napoli, ecco le condizioni di Nikola Maksimovic e Kevin Malcuit

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e con i casi che hanno visto protagonisti anche calciatori italiani Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini. Spazio poi anche alla UEFA e alle sui rinvii. L’Europeo potrebbe giocarsi nel 2021, ma questo comporterebbe lo spostamento del nuovo Mondiale per club estivo, oltre che della Nations League.

Per quanto riguarda il Napoli, ci si sofferma sull’infortunio di Nikola Maksimovic. “Gli toccherà aspettare per un mesetto circa, o giù di lì. Ieri, per il difensore serbo, come da prescrizione medica, soltanto terapia e palestra”. Anche Kevin Malcuit spera di tornare a giocare presto. Il terzino si fece male a fine ottobre sul campo della SPAL e fu operato al crociato anteriore del ginocchio destro. “Malcuit sta ricominciando gradualmente e ieri il personalizzato sul campo ha avuto ancora l’effetto di fargli avvertire sensazioni dimenticate”. In attesa di capire quando si giocherà, il Napoli recupera pezzi.