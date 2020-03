Barcellona-Napoli rinviata: Aurelio De Laurentiis costretto ad alzare la voce con la UEFA

Barcellona-Napoli nel caos. La gara era in programma il 18 marzo, ma è chiaro che al momento non esistano le condizioni per disputarla. Impossibile giocare anche Bayern Monaco-Chelsea, dato che sia i tedeschi sia gli inglesi stanno prendendo provvedimenti per l’emergenza del Coronavirus. Anche giocare in campo neutro sembra una soluzione difficilmente percorribile. Praticamente, i giocatori del Napoli si sarebbero allenati fino ad ora per nulla. Anche per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha alzato la voce nelle ultime ore, pretendendo dalla UEFA una risposta chiara e decisa sullo svolgimento del match. C’erano diversi aspetti logistici da considerare. Altro che 17 marzo! La UEFA è stata costretta a rispondere nella giornata di oggi, data la pressione dei club in tutta l’Europa. Barcellona-Napoli non si giocherà il prossimo 18 marzo. Un comunicato ufficiale ha stabilito così lo stop a tutte le competizioni. Nelle prossime ore si attendono novità anche relative ad Euro 2020 che potrebbe essere rinviato per consentire il normale svolgimento dei campionati nazionali e di quelli internazionali.