GAZZETTA – Napoli, possibile scambio tra Arkadiusz Milik e Franck Kessié col Milan

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata anche agli infortuni che hanno colpito la Serie A. L’ultimo è stato quello del “Pipita” Gonzalo Higuain, L’argentino è stato fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ieri anche Sergej Milinkovic-Savic ha accusato dei problemi: per lui una distorsione al ginocchio che non ha però toccato i legamenti.

In casa Napoli, intanto, si parla perlopiù del mercato. Il Milan ha cercato sia Luka Jovic sia l’azzurro Arkadiusz Milik. Il primo ha fallito al Real Madrid e ha bisogno di un’esperienza importante per riscattarsi, mentre il polacco ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno con il Napoli ed è chiaramente in uscita. Aurelio De Laurentiis vuole sempre 40 milioni di Euro per la cessione, ma valuta uno scambio con Franck Kessié, ex giocatore di Gennaro Gattuso.