CDS – Il calcio italiano riparte, ma c’è sempre lo spettro della quarantena

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio in taglio alto all’anticipo della Coppa Italia, con l’annuncio del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Juventus-Milan si giocherà il 12 giugno, mentre il giorno dopo gli azzurri scenderanno in campo contro l’Inter di Antonio Conte. Spazio poi al caso della quarantena da rispettare in caso di positività all’interno di una squadra. Il campionato così sempre e comunque appeso ad un filo e rischia una nuova interruzione.

Al momento, infatti, non sono previsti sconti a proposito dei 14 giorni di quarantena per un’intera squadra in caso di nuovo contagiato, ma la FIGC non molla. La prossima settimana la Federazione tornerà dunque alla carica per mettere in sicurezza i campionati per evitare di dover concludere tutto prima del tempo. Ieri, intanto, il presidente Gabriele Gravina ha incontrato il ministro della Salute Roberto Speranza per provare ad ammorbidire le posizioni in merito alle nuove positività.