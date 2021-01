GAZZETTA – Napoli, percentuale realizzativa dell’11,1%: rimpianto per Arkadiusz Milik?

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina “Scudetto 4 bellezze”. Il quotidiano scrive di una Serie A mai così avvincente: il Milan è solido ma senza pace, perde anche Calhanoglu e intanto si scalda Zlatan Ibrahimovic. All’Inter serve un vice di Romelu Lukaku. “Cesare, Paolo, Daniel”: la famiglia Maldini da record ‘gioca’ una partita infinita. “Bomber esiliato e strapagato”: il Napoli cerca goal ma fa… autogoal. Mentre mezza Serie A vorrebbe il polacco.

Gli azzurri vantano una percentuale realizzativa dell’11,1%, tra le più basse del campionato. “E questo nonostante la squadra di Rino Gattuso sia prima per tiri in porta (287) e per occasioni create. Dunque – come evidenziato in maniera clamorosa nella disastrosa Befana vissuta contro lo Spezia – uno dei problemi è quello di trovare un finalizzatore. Uno che la butti dentro senza se e senza ma. Logico che quando le cose non funzionino nel calcio, gli assenti abbiano sempre ragione. E così torna fra i tifosi la discussione su cosa poteva essere questa squadra con Arek Milik in organico, e non isolato nei suoi allenamenti a Castel Volturno, in orario diverso dai vecchi compagni di squadra”.