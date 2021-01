Calciomercato Napoli, rifiutata l’offerta dell’Atletico Madrid per Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik rappresenta un caso sempre più spinoso sul mercato del Napoli, una situazione difficilmente si risolverà in questa finestra di gennaio. A parlare del polacco ai microfoni del quotidiano spagnolo AS è stato in queste ore Fabrizio De Vecchi, che gestisce il bomber insieme all’agente David Pantak. “Perché è saltato il passaggio all’Atletico Madrid? Perché è stato il Napoli a respingere l’offerta degli spagnoli, il club azzurro chiede molto più denaro rispetto all’offerta dell’Atletico”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Arek si è comportato da professionista, allenandosi due volte al giorno. Il Napoli lo ha messo fuori rosa ed ha intrapreso azioni legali contro il calciatore. Ho quasi la sensazione che si preferisca perderlo a zero piuttosto che incassare cifre importanti a gennaio. Il mancato rinnovo? Era legato alla squadra e alla città, ci ha riflettuto molto. Alla fine è prevalsa la voglia di vivere una nuova esperienza, credo sia un suo diritto”, ha aggiunto.