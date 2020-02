GAZZETTA – Napoli, le squadre interessate a Kalidou Koulibaly

“Juve-Inter a porte chiuse: Sarri rischia, Conte freme”: così La Gazzetta dello Sport in apertura oggi. Ufficiale: il derby d’Italia tra Juventus e Inter si giocherà domenica prossima all’Allianz Stadium, senza pubblico. I giorni decisivi di Maurizio Sarri: quanti dubbi sul suo gioco! Tre settimane per tenersi la Juventus. Intanto, virus alla Pianese, formazione di C che ha sfidato la Juve Under 23: l’U23 bianconera allontanata da CR7 e compagni. I giorni decisivi di Antonio Conte: “Qui non si vince da tanto, a fine marzo vedremo”. Prima da rivale allo Stadium per il grande ex. Samir Handanovic sta per tornare.

Si parla di Kalidou Koulibaly che compra casa a Parigi, notizia riportata dal quotidiano francese Le Parisien. Tuttavia, non è automatico l’interesse del Paris Saint-Germain per il senegalese. Anche il Manchester United, il Bayern Monaco e l’Everton di Carlo Ancelotti spingono per il difensore che dovrebbe essere valutato intorno ai 100 milioni di Euro.