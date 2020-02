Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz ancora nel mirino di Barcellona e Real Madrid: pronti 70 milioni

Il Napoli si trova attualmente nel bel mezzo delle partite più importanti della stagione. Gli azzurri hanno già giocato le gare d’andata contro Inter e Barcellona, rispettivamente in Coppa Italia e in Champions League. In particolare, i partenopei devono puntare al trofeo nazionale per riuscire a garantirsi l’Europa e rimpolpare la bacheca, salvando il salvabile. Sarà difficile partecipare alla prossima edizione della Champions League. In caso di mancato accesso alla competizione, bisognerà monetizzare tramite il mercato. Fabian Ruiz continua ad essere seguito con molta attenzione dalle big della Liga. Il Barcellona ha potuto visionarlo da vicino martedì sera in occasione dell’ottavo di finale al San Paolo, ma dalla Spagna fanno sapere che è il Real Madrid ad essere più interessato al centrocampista. Oggi si parla di un’offerta da 70 milioni di Euro per la prossima estate. Il giocatore sembra essersi ritrovato nelle ultime settimane, ma di fronte a una proposta allettante Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a cedere.