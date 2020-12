GAZZETTA – Napoli, il San Paolo diventa “Stadio Diego Armando Maradona” in deroga

“Trappoloni”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sulla prossima giornata di Serie A: “Per la Signora c’è il derby col Toro, per l’Inter c’è il test col Bologna. La rincorsa del Milan si apre con due sfida facili soltanto in apparenza. Pirlo ha di fronte lo scoglio della stracittadina 201. I nerazzurri contro i ragazzi terribili di Mihajlovic”.

Spazio in taglio alto al caso dell’esame di Luis Saurez. Indagato anche Fabio Paratici. La Juventus si difende: “Il nostro operato è stato corretto”. La mail inviata al giocatore da una docente prima della prova: “Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l’esame”. I vertici dell’ateneo sono stati sospesi. Intanto, a Napoli il San Paolo cambia nome in “Stadio Diego Armando Maradona”, ma in deroga. Questo tipo di intitolazione pubbliche può essere adottato di fatto solo 10 anni dopo la morte della figura da tributare. La cerimonia ufficiale potrebbe esserci in occasione della gara casalinga contro la Sampdoria domenica 13 dicembre.