Calciomercato Napoli, Luca Marchetti esclude lo scambio Arkadiusz Milik-Stefano Sensi con l’Inter

A Radio Marte, durante “Marte Sport Live”, è intervenuto nelle ultime ore Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport. “Il lavoro di Gattuso è assolutamente efficace e lui si è meritato il rinnovo. Il Napoli non solo è in corsa per un posto al Sole in campionato, ma potrebbe arrivare fino in fondo in Europa League. Non ha nulla da invidiare alle big del calcio italiano. La continuità potrebbe regalare soddisfazioni al Napoli, che è un progetto in crescita. Lozano è al centro del progetto, l’anno scorso invece no: questo dice molto sul lavoro di Gattuso. Sarri? Della sua esperienza a Napoli ci ricorderemo per 30 anni, pur non vincendo nulla. La Coppa Italia di Gattuso nella bacheca del Napoli rimane. Secondo me il Napoli di Sarri era più forte di quello di Gattuso. Oggi la rosa è più larga ma negli 11 quel Napoli lì era fenomenale”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Quando Rino dice che il rinnovo non è importante è perché sostanzialmente l’accordo c’è. Credo che le difficoltà siano state superate. Al di là del fatto che non gioca, Milik resta un attaccante molto forte. La situazione è una sconfitta per entrambe le parti, si è arrivati a un muro contro muro che ha una responsabilità comune. E’ difficile dire dove potrebbe andare. Io credo che il Napoli, una volta che arriverà un’offerta, la prenderà in considerazione. 5 milioni? La riterrei una cifra bassina ma dipende dalle dinamiche. Magari a zero andrebbe in alcune piazze, a gennaio invece magari in altre. Bisogna capire qual è la volontà del giocatore. Milik all’Inter in cambio di Sensi? Non credo proprio. Emerson Palmieri? Il Napoli ha chance, il giocatore vuole andare via”.