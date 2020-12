CDS – Juventus indagata per il caso dell’esame di Luis Suarez: avviso di garanzia a Fabio Paratici

“Suarez, Juve indagata”, si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Avviso di garanzia a Fabio Paratici e ai legali bianconeri, sospesi i vertici dell’Università di Perugia. “La titolare dei Trasporti telefonò al prefetto Frattasi per metterlo in contatto con il ds. Poi l’intervento dell’ateneo umbro. I magistrati valutano l’ipotesi di corruzione. Il club rischia multa e penalizzazione”. Il taglio centrale è dedicato all’anticipo di questa sera tra Inter e Bologna: “Conte-Mihajlovic la partita dei nervi”, titola il giornale. Il mister scuote l’Inter: “Siamo ripartiti tappandoci le orecchie”. Sinisa Mihajlovic avverte il Bologna: “Se trovo la spia, l’attacco al muro”.

“Stadio Maradona, Napoli ha scelto”, si legge invece in taglio basso. Dalla giunta comunale arriva il sì alla ridenominazione del San Paolo: manca solo l’ok del Consiglio. Cambia nome anche la stazione della Cumana. Di spalla si parla infine del derby della Mole: “Dybala e Belotti, il derby è caldo”. I due ex compagni a Palermo si sfideranno nella sfida più sentita nel capoluogo piemontese.