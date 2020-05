GAZZETTA – Napoli, Cristiano Giuntoli vede in Sardar Azmoun il sostituto di Dries Mertens

“Gonfiate i palloni!” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento al possibile via libera per gli allenamenti in gruppo. Per adesso si lavora soltanto con sedute individuali, mentre dal 18 maggio ci sarà questo passo in avanti verso la ripresa del campionato, con l’ok degli scienziati al protocollo FIGC che starebbe per arrivare. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, ma il Comitato Tecnico-Scientifico è pronto a dare il suo permesso.

Il Napoli, intanto, ha deciso: ha deciso di puntare anche Sardar Azmoun, bomber classe ’95 dello Zenit San Pietroburgo. Il ds Cristiano Giuntoli ci pensa per sostituire Dries Mertens. La trattativa vera e propria non è ancora partita perché dipenderà dalla situazione legata al belga. In ogni caso, c’è stato un primo contatto con lo Zenit tramite alcuni emissari e il costo del cartellino è pari a 15 milioni di Euro. Da parte del giocatore sarebbe già arrivato il totale gradimento alla destinazione azzurra.