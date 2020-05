CDS – Come cambiano gli allenamenti dopo i tamponi: ecco le spese e le disposizioni

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e la ripresa del calcio in Italia, dal comitato tecnico-scientifico è atteso nella giornata di oggi il via libera al protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi. Spazio anche alle dichiarazioni al veleno di Giorgio Chiellini nel suo libro, con tanto di risposte di Mario Balotelli e Felipe Melo.

La spesa maggiore per ripartire è quella relativa ai tamponi, molto più cari dei test sierologici. Ogni tampone ha un costo compreso tra i 100 e i 150 Euro e ne servono 20.000 per tutta la serie A, per un costo complessivo di 3 milioni per la Lega e circa 150.000 Euro per ogni club. Per quanto riguarda l’acquisto di materiale di sicurezza si parla invece di 10.000 Euro per società. La sanificazione di ambienti aperti e chiusi costa in media 5.000 Euro la prima volta, mentre gli interventi di mantenimento hanno un prezzo progressivamente inferiore. Le squadre dovranno mettere in preventivo anche la spesa per andare in ritiro con almeno 50-60 persone. Almeno la metà dovrà alloggiare in strutture diverse dal resto del gruppo, per una media sui 5.000 Euro al giorno di spesa.