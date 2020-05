Ivan Zazzaroni contro Vincenzo Spadafora: “La strumentalizzazione dei positivi è intollerabile”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è scagliato contro il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con un editoriale. “La strumentalizzazione dei positivi da parte di Spadafora & friends e di alcuni medici, sempre gli stessi, è una delle pratiche più scontate, sospette e intollerabili di questa fase. Servirsene a Bergamo è ancora più intollerabile. Conferma la totale incapacità di recitare il ruolo che gli è stato affidato (d’ufficio) di gestore del bene pubblico. (…) Spadafora ha un solo merito: ci mette la faccia, si piace un sacco. Alcuni presidenti preferiscono invece mandare avanti gli altri oppure fare le cose di nascosto. Rispetto per Cellino che si espone in prima persona, anche se ha posizioni diametralmente opposte alle nostre. Assoluta disistima per chi non ha il coraggio di confessare che non vuol tornare a giocare perché teme la retrocessione (o un quinto posto) e non intende pagare 4 mesi ai giocatori.

“Mi ascolti: non si faccia più trovare dai presidenti sbagliati. Gli stessi che quando avranno risolto i loro problemi economici decuplicando quelli del sistema, la abbandoneranno a un insolito, inevitabile, meritato destino nell’azzurro mare d’agosto”, ha aggiunto.