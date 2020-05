Calciomercato Napoli, la cessione di Allan aiuterebbe il Vasco da Gama

Il Vasco da Gama spera nella cessione di Allan. Secondo quanto riferito dal portale “Bola Vip”, il club brasiliano potrebbe aggiustare i propri conti se il Napoli si liberasse del centrocampista. Se Allan si trasferisse, infatti, per il meccanismo della “solidarietà” previsto dalla FIFA, al Vasco spetterebbe un 2,5% della cifra complessiva corrisposta al Napoli.

Fonti inglesi affermano che c’è chi sarebbe disposto a pagare ben 75 milioni di Euro per l’acquisto del giocatore: ciò vuol dire che il Vasco potrebbe incassare poco meno di 2 milioni di Euro da questa operazione. Altri soldi potrebbero invece arrivare dal passaggio di Philippe Coutinho dal Bayern Monaco al Newcastle, senza contare ulteriori giovani lanciati dalla squadra di Rio de Janeiro in tempi non sospetti e ormai approdati al grande calcio, diventando obiettivi di mercato per mezza Europa in vista della prossima stagione. Al momento, però, Allan non figura tra i nomi in uscita. Da diversi mesi non si parla più della questione dell’ammutinamento.