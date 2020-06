GAZZETTA – Napoli, Cristiano Giuntoli su Maurizio Sarri: “La nostra amicizia è sincera”

“E ora Ringhia anche Sarri”, si legge su La Gazzetta dello sport di oggi. La rabbia di Gennaro Gattuso e i rischi del grande ex: Napoli-Juve da brividi. Due allenatori, due modi diversi di intendere il calcio e un solo obiettivo: vincere la Coppa Italia mercoledì sera. “sContento” è invece il titolo d’apertura scelto dalla rosea per i nerazzurri. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non è soddisfatto, vuole un’altra Inter con giocatori esperti. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia al San Paolo, l’allenatore dei nerazzurri chiede una svolta sul mercato. “Non vinci dall’oggi al domani. E qui non accade da 9 anni”. Alexis Sanchez può soffiare il posto a Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda il Napoli, spazio anche alla voce del ds Cristiano Giuntoli che parla di Maurizio Sarri. “La nostra amicizia risale al periodo Sanremese-Sansovino, ed è ancora oggi sincera”. Si stempera la tensione in vista della finale di mercoledì tra azzurri e bianconeri.