CDS – Intervista ad Aurelio De Laurentiis: “Maurizio Sarri mi tradì. Mai pensato di vendere il Napoli”

A meno di tre giorni dalla finale di Coppa Italia Aurelio De Laurentiis infiamma la lunga vigilia tornando sull’esperienza del tecnico di Maurizio Sarri in azzurro. “Sarri mi tradì”, è il titolo dell’intervista al presidente del Napoli. Il patron non va tanto per il sottile col suo vecchio allenatore: “Lasciò il Napoli con la scusa volgare dei soldi, l’avevo voluto io. Ancelotti avrei dovuto mandarlo via alla fine del primo anno. Io e Gattuso ci somigliamo, ad agosto potrei allungargli il contratto. Poi Koulibaly e Fabian non sono un problema, sul mercato valgono 100 milioni a testa. Mertens è proprio speciale”.

“Non ho mai pensato di vendere il Napoli. Ho ricevuto tre offerte, una da 700 milioni, una da 800 e l’altro ieri si è palesato uno che però non ha fatto cifre. Il Napoli rappresenta sedici anni della mia vita. Nel 2004 produssi il mio ultimo film americano, Sky Captain and the World of Tomorrow; non fu un grande successo ma guadagnai 90 milioni di dollari. Se avessi proseguito oggi mi ritroverei con 3-4 billions. Ho messo il calcio davanti a tutto”.