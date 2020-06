GAZZETTA – Napoli, corsa al quarto posto: il calendario non è terribile

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è interamente dedicata ad Alex Zanardi, vittima di un pauroso incidente nel pomeriggio di ieri. La rosea titola: “Il dramma di Alex”, a tutta pagina. Per il campione paraolimpico un incidente mentre guidava la sua handbike: ha sbandato finendo contro un tir che arrivava nella direzione opposta. Subito dopo lo schianto il trasporto in elicottero all’ospedale di Siena e l’operazione alla testa: la situazione resta disperata.

Per quanto riguarda il calcio, si parla invece della corsa al quarto posto. “Città, società, squadra, tutti fusi insieme dalla prodigiosa empatia che ha saputo coltivare Gattuso insieme a una forte identità di gioco che ha riportato compattezza e orgoglio. C’è da credere che la magia proseguirà in campionato. La zona Champions resta distante 9 punti e l’Atalanta ha una partita in meno. Ma di sicuro i 6 punti di vantaggio che ha la Roma sono molto meno rassicuranti di prima. Il calendario non è terribile. Offre un incontro morbido (Spal) prima dell’assalto alle due candidate al quarto posto, Atalanta e Roma, alla 28 e 29 giornata. Di sicuro, per tutti, affrontare il Napoli sarà un’esperienza diversa da prima. Fare gol al bunker di Maksimovic e Koulibaly ora è diventata una sfida ardua”.