CDS – “Campionato, è il nuovo inizio”

Dopo 103 giorni oggi torna la Serie A. La pausa imposta dall’emergenza del Coronavirus è finalmente terminata e il campionato si concluderà. Poco a poco si tornerà alla normalità. “Campionato, è il nuovo inizio”, è il titolo del Corriere dello Sport nella sua edizione oggi in edicola. Si riparte stasera con i recuperi: alle 19:30 toccherà a Torino e Parma, dopodiché spazio a Hellas Verona-Cagliari. In primo piano il dramma di Alex Zanardi, vittima di un incidente nel pomeriggio di ieri e attualmente in fin di vita: “No Alex, no!”, si legge sul quotidiano.

C’è grande attesa per la ripresa della Serie A perché la Coppa Italia ha lasciato intendere che l’esito della corsa allo scudetto non sarà così scontata. Il Napoli ha vinto battendo le prime tre squadre in classifica: Lazio, Inter e Juventus. Proprio i bianconeri stanno attraversando un momento di confusione, non hanno segnato nemmeno un goal nelle due partite contro Milan e Napoli e Maurizio Sarri inizia ad essere messo in discussione.