GAZZETTA – Napoli contro Milan, Juventus e Roma: tutte impegnate in Europa

“Da re a rebus” si legge in prima pagina sul quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il riferimento è al flop di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus dopo l’ennesima eliminazione in Europa, stavolta contro il Porto. Per la prima volta dal 2005 ad oggi né il portoghese né Lionel Messi arrivano ai quarti di finale della competizione.

Il Napoli si avvicina a un trittico di big match con Milan, Juventus e Roma nell’arco di una sola settimana. La rosea ha approfondito il discorso. “Non potrà sbagliare, il Napoli. Trattandosi di scontri diretti, una sconfitta potrebbe aumentarne il distacco dal quarto posto. Per una volta, però, Gattuso potrà contare sul fatto che Milan, Juve e Roma giocano in Europa in questa settimana, e dunque avranno nelle gambe una partita in più rispetto al suo Napoli. Servono gol pesanti, allora. Ed è ipotizzabile che negli scontri diretti l’allenatore opti per una tattica conservativa”.