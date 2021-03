CDS – “Ronaldo è un peso”

“Ronaldo è un peso“. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La Juve si interroga sul futuro di Cristiano mentre Chiesa cresce“. A centro pagina spazio al titolo di miglior marcatore europeo ’19/’20 conquistato da Ciro Immobile: “La Scarpa d’oro a Immobbile. ‘Dedicata alla Lazio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Editoriale polemico di Alberto Polverosi dopo l’eliminazione dei bianconeri di Andrea Pirlo dalla Champions League. “Finora è stata una delle peggiori campagne europee della nostra storia (…). In questa stagione il calcio italiano ha fatto a meno, per scelta o per forza, di allenatori come Ancelotti, Allegri, Sarri, Spalletti e anche di Mazzarri, che portò il Napoli di Grava, Aronica e Fernandez agli ottavi di Champions in un girone con Bayern Monaco e Manchester City. In Serie A non allena neppure Roberto Mancini, che per fortuna ora fa il ct. Il totale degli assenti fa 9 Panchine d’Oro”, si legge sul giornale di oggi.