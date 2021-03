GAZZETTA – Napoli, bisogna tornare a vincere in trasferta

“Napoli: è Insigne show”. La Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina, nell’edizione odierna. A centro pagina spazio al duello per il titolo tra le milanesi: “Diavolo d’un Milan. Pioli risale a -3. Al Bentegodi è più forte dei guai, 2-0 con le riserve Krunic e Dalot. Inter prova…infernale. La capolista cerca di tornare a +6, ma c’è la trappola Atalanta”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Non basta la vittoria del Napoli contro il Bologna per credere di poter avere vita facile nella corsa per la qualificazione in Champions League. Il motivo viene rivelato dalla rosea “Alla fine esultano gli azzurri alla quinta vittoria consecutiva al Maradona in campionato (14 gol fatti e 1 subito), ma ora per sentire odor di Champions serve far risultato in trasferta dove un successo manca da due mesi”. Intanto c’è ansia in casa azzurra per le condizioni di Faouzi Ghoulam: si teme una nuova rottura del crociato, stavolta del ginocchio sinistro.