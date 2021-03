Fabio Caressa elogia Lorenzo Insigne: “È la sua migliore stagione in assoluto”

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ la vittoria del Napoli contro il Bologna, elogiando in particolare alcuni singoli del gruppo azzurro. “Partita bellissima, grande vittoria del Napoli. Lorenzo Insigne è stato il man of the match e il trascinatore. Non è un caso, è tutta la stagione che sta facendo vedere cosa voglia dire portare la fascia da capitano. È la sua migliore stagione in assoluto”, ci ha tenuto a specificare in diretta.

“A Rino ne hanno dette troppe, perché in fondo continua a vincere. Il Napoli è arrivato ad un punto nodale della stagione: un bene che Victor Osimhen sia tornato proprio adesso. Ghoulam, invece, è un giocatore di una iella incredibile. Si è fatto male al ginocchio, ma non quello operato. All’altro, in passato, si è procurato un’esplosione della rotula e una rottura del legamento. Una situazione complicata”, ha aggiunto il giornalista.