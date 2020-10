GAZZETTA – Napoli, bisogna recuperare quanto prima Piotr Zielinksi ed Eljif Elmas in assenza di Lorenzo Insigne

“Derby mondiale”, titola La Gazzetta dello Sport in apertura di prima pagina, quando alla sfida tra Milan ed Inter mancano ormai solo 4 giorni. Sarà un match internazionale, con in campo giocatori di ben 24 Paesi differenti. Entro giovedì torneranno a Milano tutti i nazionali sparsi per il mondo. Sarà un derby multietnico ed in casa Inter il dubbio è legato alla presenza dall’inizio di Christian Eriksen, che si candida ad una maglia da titolare dopo il goal con la Danimarca. Tra i rossoneri dubbio sul partner d’attacco di Zlatan Ibrahimovic: Rafael Leao o Brahim Diaz.

In taglio laterale si parla dei tanti svincolati che sono ancora alla ricerca di un contratto per la stagione in corso. Nomi importanti come Mario Balotelli, Fabio Borini e Mario Mandzukic, che non sono riusciti a trovare una sistemazione. In casa Napoli, invece, si pensa a come sostituire Lorenzo Insigne. Si attende il recupero dei due positivi al Covid emersi dopo gli “incontri ravvicinati” col focolaio Genoa: Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.