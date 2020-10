CDS – Juventus-Napoli, domani il verdetto del Giudice Sportivo

“Calcetto, lo stop della discordia. Protesta un settore che mobilità 20mln di italiani” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport che dedica ampio spazio alle polemiche per la nuova stretta governativa. In primo piano la sfida tra Italia e Olanda con Roberto Mancini che non ha ancora scelto del tutto la formazione da schierare. Ci si gioca una buona fetta del primo posto nel girone di Nations League.

In questi giorni si attende il verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Il quotidiano fa sapere che domani sarà il giorno del giudizio: in attesa di capire se ci sarà il 3-0, la notizia è che la Juve non si è costituita in giudizio. Un diritto riconosciuto, nulla più, che non esclude la successiva ed eventuale possibilità di ricorrere in appello. In ogni caso, sembra ci sia qualche possibilità per evitare la sconfitta a tavolino ai danni del Napoli, oltre che il punto di penalizzazione di cui si è tanto vociferato.