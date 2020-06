GAZZETTA – Napoli, a breve il rinnovo di contratto per Gennaro Gattuso

“Eriksen si prepara per il Napoli” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il danese dell’Inter sta bene e sarà tra i protagonisti della sfida di Coppa Italia con gli azzurri. In primo piano la Juventus e l’esigenza dei goal che non possono arrivare solo da Cristiano Ronaldo, in basso si parla dell’allarme degli infortuni per la Serie A e del tanto vituperato algoritmo per stabilire eventualmente la classifica.

“Sono bastati pochi mesi, al tecnico del Napoli, per farsi largo tra i sentimenti della gente”. Lo scrive la rosea in riferimento al futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. “Se n’è convinto pure Aurelio De Laurentiis che, a breve, gli sottoporrà il rinnovo del contratto con scadenza 2022. E la sua sincerità, quel parlare chiaro, senza spocchia, ha trovato anche la condivisione dello spogliatoio. I giocatori lo rispettano e gli vogliono bene, ne seguono gli insegnamenti che sono stati alla base del rilancio del Napoli”.