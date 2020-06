Coppa Italia: l’Inter vuole anticipare la sfida col Napoli, ma Juventus e Milan si oppongono

Il calcio italiano sta per ripartire dalla Coppa Italia. C’è bisogno, però, dell’autorizzazione alla disputa delle manifestazioni sportive in anticipo rispetto al divieto che durerà fino al 14 giugno. A ore è prevista la decisione definitiva. Finora non ha trovato consenso la richiesta ufficiosa dell’Inter di invertire l’ordine delle semifinali, per far disputare prima la sfida del San Paolo e poi quella di Torino. Il club nerazzurro è l’unico dei quattro che il 21 dovrà scendere in campo anche per i recuperi della 25a giornata di Serie A e vorrebbe evitare troppe partite ravvicinate.

Per cambiare il regolamento, che prevede l’alternanza delle semifinali tra andata e ritorno, occorre però il benestare di tutte le squadre coinvolte. Fino a qualche giorno fa sembrava uno scenario possibile, invece Juventus e Milan, almeno per il momento, insistono per scendere in campo per prime. Il vantaggio di avere un giorno di riposo in più in vista della finale fa gola. Inoltre, la Juventus si guarderebbe bene dal fare un favore agli ex Beppe Marotta e Antonio Conte.