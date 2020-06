CDS – Si pensa già alla formazione del Napoli contro l’Inter

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il problema degli stadi vuoti alla ripresa del campionato di calcio. La metà delle società non prevede la restituzione dei canoni già versati dagli abbonati, per i quali saranno riservati dunque sconti e prelazioni per i prossimi campionati. Spazio, poi alla Coppa Italia, con Napoli, Inter, Juventus e Milan che si preparano in vista delle semifinali.

Se tutto verrà confermato, sabato 13 giugno gli azzurri torneranno in campo per affrontare l’Inter, rispetto alla quale sono in vantaggio grazie allo 0-1 della gara di andata. C’è già un’idea di quella che potrebbe essere la formazione schierata da Gennaro Gattuso. David Ospina tra i pali, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui esterni di difesa, Kalidou Koulibaly con Nikola Maksimovic al centro. In mediana Diego Demme e due tra Piotr Zielinski, Fabian Ruiz e Allan. In attacco il tridente composto da José Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Sarà disponibile anche Kevin Malcuit, che partirà dalla panchina.