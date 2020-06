Calciomercato Napoli, tanti problemi per Cristiano Giuntoli: saltano almeno 4 obiettivi

Il mercato in entrata del Napoli sta incontrando non poche difficoltà nelle ultime settimane. Ad esempio, Michal Karbownik ha rinnovato il suo contratto con il Legia Varsavia a per non far perdere potere di contrattazione alla società polacca. Una cessione al Napoli è ancora possibile, ma ormai appare sempre più complicata. Sul fronte delle entrate, il Napoli sta monitorando adesso Emerson Palmieri, in cima alla lista dei nomi più graditi al ds Cristiano Giuntoli per rinforzare la fascia sinistra. L’italo-brasiliano è un elemento valido, nel giro della Nazionale italiana, per questo piace anche a Inter e Juventus.

Più lontani, per adesso, i profili di Kostas Tsimikas e Dimitris Giannoulis, sulle cui tracce ci sono ormai Nizza e Monaco. I monegaschi non vorrebbero investire molto, mentre il club della Costa Azzurra si è spinto fin quasi a 10 milioni di Euro. Anche Rayan Aït-Nouri dell’Angers piace da tempo al Napoli, ma sembra già destinato ad andare altrove.