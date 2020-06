Calciomercato Napoli, Jeremie Boga rimane la prima alternativa a José Callejon

L’esperto di mercato della Rai, il giornalista Paolo Paganini, ha parlato ai microfoni dell’emittente ufficiale del Napoli Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal. Diverse le strategie del club azzurro in vista della prossima campagna trasferimenti estiva. Aurelio De Laurentiis sarebbe stato il primo ad arrivare sull’esterno d’attacco del Sassuolo, Jeremie Boga, per sostituire Josè Callejon. Molto probabilmente a fine stagione lo spagnolo lascerà il Napoli, non avendo rinnovato il contratto in scadenza fra pochissime settimane.

Si è parlato anche di Allan, il centrocampista brasiliano già da due anni nel mirino del Paris Saint-Germain. Sembra infatti che il giocatore piaccia tantissimo all’Everton di Carlo Ancelotti, che spinge per il suo acquisto. A sostenere questa trattativa è proprio l’ex allenatore azzurro, che ha messo il calciatore in cima alla lista dei desideri per quanto concerne il centrocampo della squadra inglese. Il Napoli, dal canto suo, valuta l’evolversi della situazione, considerando che la prossima finestra di mercato conoscerà tempistiche originali.