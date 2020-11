GAZZETTA – Milan in fuga: miglior partenza nell’era dei 3 punti

La Gazzetta dello Sport sceglie di aprire la sua edizione di oggi titolando: “Milan dammi il + 5”. Alessio Romagnoli, Franck Kessié, un grande Gigio Donnarumma: Fiorentina senza scampo, 2-0 e miglior partenza nell’era dei 3 punti. L’immagine mostrata in prima pagina rappresenta Sandro Tonali e Franck Kessié in videochiamata con Stefano Pioli a fine partita: “Pronto mister? Siamo in fuga”, recita la vignetta. Con l’Inter seconda, tra l’altro, le milanesi sono davanti alle altre in classifica, il che non accadeva da ben nove anni.

“MaraInsigne”: punizione-gol e dedica a Diego Armando Maradona. Indagato per omicidio colposo il medico. “Colpo Udinese, Bologna ok, oggi Toro-Samp”: taglio alto dedicato alle altre partite di campionato. In alto, invece, si è formato un bel mucchietto di squadre che possono ambire allo scudetto. Tra queste non manca il Napoli, nonostante le penalizzazioni subite dalla giustizia sportiva. Gennaro Gattuso spera di riavere indietro almeno il punto conquistato sul campo.