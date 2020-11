CDS – “Napoli travolgente nel nome del Pibe”

Nella sua edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria degli azzurri contro la Roma. “Ha vinto Maradona. Napoli travolgente nel nome del Pibe”. A fine gara le parole con dedica alla leggenda argentina da parte di Lorenzo Insigne: “Un trionfo per la città e per Diego”.

Un vero e proprio show del Napoli nella notte di Diego Armando Maradona. “Nel poker alla Roma c’è tanto calcio e altrettanta vita, il Napoli ha giocato in dodici, Diego s’è fatto piccolo e la Roma non se n’è accorta, ma lui c’era in ogni azione e, forse, anche nel destro di Insigne, quando è cominciata la goleada”. Per i giallorossi si è trattata della prima sconfitta sul campo in questa Serie A, dopo il k.o. a tavolino comminato dalla giustizia sportiva nella prima giornata. Gli azzurri si sono riagganciati al treno dello scudetto, in attesa di sapere se riotterranno indietro il punto conquistato sul rettangolo verde.