GAZZETTA – “Mertens, il rinnovo è servito”: incontro tra il belga e Aurelio De Laurentiis

“Mertens, il rinnovo è servito” è uno dei titoli in prima pagina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla del belga ormai prossimo a trovare l’intesa con il Napoli per rimanere in azzurro fino al 2022. Si parla anche del caos calendari con Juventus-Inter che si giocherrebbe lunedì 9 marzo, a porte aperte, mentre continuano le polemiche. Il rinnovo di Dries Mertens rimane dunque la notizia più lieta per i napoletani. “Sembra che al Napoli sia tornato il buon senso e la voglia di costruire dopo una stagione di distruzione che era un vero peccato dopo 15 anni di crescita. La strada è questa e magari si fa in tempo a fine stagione a festeggiare un trofeo che manca da oltre cinque anni”. Mancano le firme, ma il grosso è fatto. Ieri, all’Hotel Vesuvio, Aurelio De Laurentiis e il belga si sarebbero accordati. Probabile opzione per un terzo anno, stipendio da 4,2 milioni di Euro, 500.000 di bonus facilmente raggiungibili e bonus alla firma da 2,5 milioni.