CDS – “Napoli, Mertens è per sempre”

“Scoppiati” è il titolo principale che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Approfondimenti e polemiche sulla Serie A per il rinvio delle partite. In basso: “Napoli, Mertens è per sempre”. Arriva la fumata bianca per il rinnovo dell’attaccante belga: altri due anni a 4 milioni e poco più. Stretta di mano a pranzo con Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri, all’Hotel Vesuvio. Il presidente avrebbe fatto irruzione nella trattativa a modo suo, anticipando l’appuntamento che era stato fissato per lunedì per risolvere la situazione dopo che aveva lasciato a Giuntoli il compito di contrattare col belga per convincerlo a restare. Il patron azzurro ha quindi offerto a Dries Mertens un contratto da almeno 4 milioni a stagione per 2 anni, con un bonus da 500.000 Euro legato al raggiungimento delle 20 reti a stagione ed un bonus alla firma di 2,5 milioni da versare subito al belga. Si parla anche di un’opzione per un terzo anno.