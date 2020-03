Parla l’assessore: “Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’ipotesi, invero poco probabile, di giocare Napoli-Inter a porte chiuse. “Noi non abbiamo sospeso nessuna attività. Voglio ricordare che il Comune di Napoli è stato il primo ente che ha previsto una sanificazione degli istituti scolastici e arriveremo anche agli impianti sportivi, ma questo non vuol dire chiuderli. Napoli-Inter è più una questione di ordine pubblico che di Coronavirus. Far disputare una gara a porte chiuse è una scelta molto complicata. Dal punto di vista del Comune non abbiamo avuto nessuna indicazione a chiudere lo stadio per questo match”. Nei prossimi giorni saranno diverse le decisioni che si prenderanno in merito al prosieguo del campionato, che sta coinvolgendo anche lo svolgimento della coppa nazionale. Per il momento, il Napoli è tra le squadre meno toccate dall’emergenza Coronavirus, ma non è escluso che si rinviino in blocco delle giornate.