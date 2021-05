GAZZETTA – Massimiliano Allegri rivoluziona la Juventus

“Allegri con Joya” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe significare una rivoluzione per molti. Il tecnico chiamerà subito l’argentino per proporgli il rinnovo di contratto, lo vuole al centro del progetto. Cristiano Ronaldo sembra più lontano: Paul Pogba o Maurito Icardi la chiave per l’uscita del portoghese.

Spazio in taglio alto alle cessioni in casa Inter: il primo a partire potrebbe essere proprio Achraf Hakimi. L’Inter incasserà 60 milioni. Alessandro Florenzi in pole position come sostituto. Alessandro Bastoni fino al 2024. Ora l’obiettivo è riuscire a non cedere più altri big. Valzer delle panchine: Ivan Juric guiderà la ripartenza del Torino, Luciano Spalletti va a Napoli. L’attuale tecnico azzurro ha aspettato prima di firmare a causa della consistenza del contratto proposto dal club partenopeo, che sfiorava le 100 pagine, come da tradizione in casa De Laurentiis.