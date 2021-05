Napoli, Luciano Spalletti avrebbe già firmato: l’annuncio ufficiale ad ore

Luciano Spalletti è prossimo a diventare l’allenatore del Napoli. Il tecnico avrebbe già firmato un biennale che lo legherà per i prossimi due anni al club azzurro. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che nel fine settimane dovrebbe essere a Napoli. Sabato il presidente azzurro sarà a Castelvolturno per organizzare il futuro progetto tecnico e le prossime amichevoli estive.

Le cifre dell’accordo biennale con Luciano Spalletti si aggirano tra i 2.700.000 e i 2.800.000 Euro. Chiuso il ciclo di Gennaro Gattuso, ufficializzato in settimana dalla Fiorentina, il club azzurro riparte un allenatore che conosce bene la Serie A e sa come arrivare in Champions League. L’obiettivo principale del Napoli sarà quello dopo aver fallito per due anni l’accesso all’Europa che più conta. In ogni caso, sembra che nel contratto di Luciano Spalletti ci sia anche un’opzione per una terza stagione. Il Napoli non poteva desiderare di