TUTTOSPORT – Secondo Raffaele Auriemma il Napoli di Luciano Spalletti ha già deciso il mercato

“Spalletti ha firmato!” e “Hakimi va al Psg” sono alcuni dei titoli del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Fatta per l’ex tecnico dell’Inter in azzurro: anche il Napoli ha trovato il suo allenatore al termine del valzer delle panchine. A proposito di Inter, Achraf Hakimi può andare al Paris Saint-Germain per 60 milioni di Euro. Sarebbe una grande perdita per i nerazzurri.

Per quanto riguarda il Napoli, Raffaele ha speso diverse parole in merito al futuro azzurro con Luciano Spalletti sulle pagine del giornale. “Sono frequenti i contatti tra il nuovo coach, il presidente De Laurentiis ed il ds Giuntoli per redigere la lista degli acquisti da effettuare e dei calciatori in lista di sbarco. Il profilo del tecnico di Certaldo è quello più idoneo in questo rilancio che il Napoli ha in mente di effettuare, per la qualità della rosa e anche per la forza caratteriale che sa trasmettere a tutto lo spogliatoio”.