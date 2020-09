GAZZETTA – Lionel Messi resta al Barcellona? “Causa troppo rischiosa”

“Eurostar Milan” è il titolo d’apertura che La Gazzetta dello Sport dedica oggi ai rossoneri. Continuano le mosse di rafforzamento del club, che ora punta Tiémoué Bakayoko: “Con Ibra, Tonali e Díaz squadra da Champions”, scrive la rosea. Ora pressing sul centrocampista del Chelsea, poi caccia al vice di Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli ha quello che voleva per arrivare tra le prime quattro. Il taglio alto è invece per i nerazzurri: “Inter mercato low cost”. Accordo per Matteo Darmian, ex nazionale di Antonio Conte. Ad un passo anche Arturo Vidal: il cileno si libera dal Barcellona se rinuncia alla buonuscita.

In casa blaugrana, intanto, si continua a parlare di Lionel Messi e della possibile partenza di Luis Suarez. “Causa troppo rischiosa. Leo resterebbe al Barça. L’amico Luis che fa? E sulla via della Juve c’è pure il rebus passaporto”. Stasera, invece, sarà la nazionale italiana a prendersi la scena. Ultime di formazione: Andrea Belotti al centro con Federico Chiesa e Lorenzo Insigne, mentre Nicolò Zaniolo agirà da mezzala per fare tanti goal.

