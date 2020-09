TUTTOSPORT – “Ricomincia la scalata!”: Andrea Belotti titolare in Italia-Bosnia

“Marcati stretti” è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola oggi. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini stasera fanno l’esame Juventus a Edin Dzeko in Italia-Bosnia. Luis Suarez si trova invece bloccato da Lionel Messi, che può restare a Barcellona. Il ballottaggio per chi sarà l’attaccante del futuro juventino è ancora apertissimo. Spazio agli azzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo “Ricomincia la scalata!”. A Firenze la squadra di Roberto Mancini affronterà la Bosnia nella prima giornata della Nations League, con Andrea Belotti titolare.

Nel taglio laterale si parla dell’Inter: “Vidal si libera dal Barça: Conte, arrivo!”. I nerazzurri sperano di avere il centrocampista entro il fine settimana. L’intesa con il cileno è stata trovata da tempo. La stagione sta per cominciare e il tempo stringe. “Sabato 19, ore 18: Fiorentina-Torino apre il campionato”. Infine, nel taglio basso ci si dedica all’Atalanta: “Terzo colpo Champions: ecco Romero”.

