GAZZETTA – “La Juve fa 4 goal e vola a +7”

La Gazzetta dello Sport dedica oggi il titolo principale alla capolista: “Stelle filanti. La Juve fa 4 goal e vola a +7. Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt: il Lecce resta in 10 e crolla nella ripresa. Stasera la Lazio contro la Fiorentina per tenere aperto il campionato”. Mercato: “Hakimi Turbo Inter. C’è già l’accordo col terzino che tocca i 36,5 km all’ora. Ha conquistato Conte nella sfida col Dortmund: costa 45 milioni”. La giornata di campionato in corso porta a un match tra società statunitensi, con il quotidiano che sceglie la seguente titolazione: “Milan-Roma istruzioni per gli Usa. Singer contro Pallotta tra conti in rosso e una Champions lontana. Domani nel derby d’America ci sarà anche Ibra: partirà in panchina”.

“Zenga e il Toro: chi fa il bis? Brescia-Genoa da brividi”. Così la rosea titola, in un riquadro, sulle sfide di questo pomeriggio della 28a giornata. Spazio anche a un’intervista a uno degli allenatori della Serie A: “Ranieri: ‘La mia Samp è come Mihajlovic. Lotta senza paura’. Il tecnico, la salvezza e Sinisa”.