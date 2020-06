TUTTOSPORT – Napoli-SPAL, tanti diffidati in vista dell’Atalanta

L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria per 4-0 della Juventus contro il Lecce di Fabio Liverani. Spazio, poi, al mercato con l’Inter che avrebbe ormai messo a segno il colpo Achraf Hakimi dal Borussia Dortmund. Per la Juve è in dirittura d’arrivo l’affare Arthur.

Per immaginare la formazione del Napoli anti-Spal basta vedere l’elenco dei diffidati, come scrive invece Raffaele Auriemma elencando i giocatori che in caso di ammonizione rischierebbero di saltare lo scontro diretto con l’Atalanta. Si tratta di Diego Demme, Piotr Zielinski, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Il mister Gennaro Gattuso quindi rischierà solo uno dei due attaccanti, quasi certamente il polacco in quanto il titolare nelle gerarchie resta il belga, mentre a centrocampo dovrebbe esserci una possibilità per Allan. Lista Manolas può sostituire Kalidou Koulibaly e Stanislav Lobotka rimpiazzare Diego Demme. Il Napoli crede ancora nella qualificazione in Champions.