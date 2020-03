GAZZETTA – “In fuga dal virus”

“In fuga dal virus”: così La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Esodo in casa Juventus. Dopo Cristiano Ronaldo, che ha lasciato Torino prima del gran caos, anche l’ex Napoli Gonzalo Higuain, volato in Argentina dalla mamma con un jet privato. Anche Miralem Pjanic e Sami Khedira sono partiti, col permesso del club. Sul mercato, invece, si parla di Gaetano Castrovilli accostato al Napoli. “Commisso non intende vendere e lo valuta 40 milioni. Una richiesta che non ha spa-ventato il patron azzurro il quale è disposto a discuterne, la trattativa appare però complicata” si legge sulla rosea. Il Napoli, comunque, punta anche Matteo Pessina. C’è da battere però la concorrenza di Roma e Juventus. Il prezzo del cartellino, di proprietà dell’Atalanta, è ancora abbordabile e nessuno vuole rischiare di farlo salire. Bisogna capire cosa intenderanno farne gli orobici, dunque. Con 10 milioni di Euro sarebbe anche possibile pensare di portarlo a casa.