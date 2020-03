Calciomercato Napoli, Carlo Ancelotti chiede Allan all’Everton

Il calciomercato del Napoli continua a far parlare di sé anche in questo periodo di stop per tutto il calcio internazionale. Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, ad esempio, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. “Pessina non piace solo al Napoli. È molto duttile e nel 4-3-3 di Gattuso potrebbe fare anche l’esterno alto. Va ricordato che è di proprietà dell’Atalanta, quindi bisognerà prima vedere se Gasperini vorrà tenerlo alla base o no. Su di lui ci sono Napoli, Roma e non solo, che ora sono lì che aspettano e vorranno cogliere l’occasione. Koulibaly? È ancora presto per capire il suo valore di mercato”.

Secondo Sky Sport, inoltre, il Napoli sarebbe vicino all’accordo per il rinnovo del contratto di Elseid Hysaj, in scadenza nel 2021. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, invece, il Corriere dello Sport racconta che Carlo Ancelotti sarebbe fortemente intenzionato a portare Alla all’Everton. Il brasiliano è ormai considerato cedibile da tempo.