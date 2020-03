CDS – Napoli, Cristiano Giuntoli vuole fare la spesa in Spagna: Marc Cucurella e Lorenzo Jesus Moron Garcia i nomi nuovi

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus. Alcuni giocatori della Juventus avrebbero violato la quarantena. Spazio poi alla ripresa degli allenamenti, con Claudio Lotito che sarebbe pronto a sfidare tutti e far ricominciare i lavori in casa Lazio già da lunedì, nonostante 19 club su 20 siano contrari in Italia.

In casa Napoli, invece, Cristiano Giuntoli guarda con grande attenzione al mercato spagnolo. Il ds sta controllando la situazione di Luka Jovic. Al Real Madrid on gioca quasi mai, nonostante sia stato pagato 60 milioni di Euro. Per gli azzurri costituisce un profilo interessante, ma non rappresenta di certo l’unico obiettivo per la prossima sessione di mercato. Ci sono infatti altri due nomi che il Napoli sta monitorando con attenzione: l’esterno del Getafe Marc Cucurella, identificato come possibile erede di José Callejon (in scadenza), e Lorenzo Jesus Moron Garcia, centravanti in forza al Betis Siviglia.