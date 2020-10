GAZZETTA – Imminente il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli fino al 2023

Gioco di parole in apertura su La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna dedica il titolo principale al successo dell’Inter contro il Genoa, trascinata come al solito tra Romelu Lukaku. “Ci pensa Re-melu”, scrive la rosea, sottolineando l’importanza del bomber belga per la formazione di Antonio Conte: 83 milioni di Euro spesi benissimo due estati fa. A chiudere questa domenica di Serie A, oggi, ci sarà la Juventus, stasera in campo in casa contro l’Hellas Verona, ancora senza Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus. “Juve, è vietato frenare e Pirlo mette al volante la coppia Morata-Dybala”.

Imminente il rinnovo di Gennaro Gattuso fino al 2023 (con probabile opzione per un altro anno) e il suo adeguamento dell’ingaggio. “Una contrapposizione decisa alle pretese di Aurelio De Laurentiis che ha deciso di rivedere le proprie posizioni sulla penalità di 7 milioni e venire incontro alle richieste dell’allenatore, con Giuntoli mediatore. L’ha vinto Gattuso, dunque, questo braccio di ferro, ma non è stata una resa quella del presidente, ma soltanto una decisione razionale, sostenuta dalla fiducia nel lavoro del tecnico e nella sua capacità di gestire lo spogliatoio”.

