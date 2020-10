CDS – Napoli, Gennaro Gattuso scontento dopo la sconfitta con l’AZ Alkmaar

“Sulle spalle di Lukaku”. E’ questo il titolo d’apertura del Corriere dello Sport, che si sofferma sul successo dell’Inter contro il Genoa. L’attaccante belga va ancora a segno e regala i tre punti ad Antonio Conte. Intanto si ferma ancora l’Atalanta: dopo il k.o. con il Napoli, arriva anche quello interno subito per mano della Sampdoria. Gli orobici iniziano a preoccupare.

All’indomani del k.o. in Europa League, invece, Gennaro Gattuso ha fatto sapere alla squadra che quella sconfitta contro l’AZ gli aveva rovinato l’umore. Secondo il giornale quel brutto risultato ha disorientato l’allenatore azzurro, chiamato a voltare pagina già oggi nel derby contro il Benevento dopo aver vinto tutte le gare fin qui in campionato. Il tempo per recuperare in Europa c’è. In campionato, però, si può fare benissimo, soprattutto in considerazione del fatto che il 3-0 a tavolino subito contro la Juventus potrebbe essere annullato in futuro. Come se non bastasse, il tecnico si sta convincendo a firmare il rinnovo con gli azzurri.

