Benevento-Napoli 1-0 all’intervallo: segna Roberto Insigne, traversa di Kostas Manolas

Il Napoli si presenta a Benevento dopo la sconfitta in casa con l’AZ Alkmaar, in Europa League. Si cerca il riscatto, ma sin dall’inizio Gennaro Gattuso non è soddisfatto dell’atteggiamento degli azzurri. Hirving Lozano la spedisce fuori di testa, Victor Osimhen segna in fuorigioco. Il Napoli non riesce a pungere seriamente. Al 30′, dunque, i giallorossi escono allo scoperto. Gianluca Lapadula mette al centro due volte, Roberto Insigne insacca di destro da pochi metri. Incredibile, ma vero: è proprio il fratello del capitano del Napoli, tra l’altro ex azzurro, a sbloccare il risultato.

Al 35′ Dries Mertens viene chiuso in area di rigore, ma non c’è penalty. Ci prova allora Fabian Ruiz qualche giro d’orologio più tardi, ma la sua conclusione a pochi passi dal portiere è troppo, troppo alta. Lorenzo Insigne si impegna per rispondere al fratello, ma Lorenzo Montipò si supera. Nel finale del primo tempo Kostas Manolas colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Pasquale Schiattarella evita l’autogoal. All’intervallo è 1-0 per il Benevento.